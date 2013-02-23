«Наша Україна» вигнала з партії сімох осіб за спробу розколу

Таке рішення було прийнято партією під час сьогоднішнього засідання політради.

Як повідомила журналістам прес-секретар лідера “Нашої України” Віктора Ющенка Ірина Ванникова, з партії виключені: Сергій Бондарчук, Андрій Ніцой, Юрій Макух, Петро Мандзій, Ганна Кияшко, В’ячеслав Хмеловський і Сергій Курінний.

За словами І.Ванникової, за таке рішення проголосували 64 члени політради НУ. Це рішення мотивовано тим, що ці люди робили дії, спрямовані на розкол у партії, додала вона.

І.Ванникова зазначила, що виключені особи представляють різні регіони України.

Крім того, «Наша Україна» прийняла рішення призупинити діяльність кількох регіональних організацій партії, зокрема, Київської міської організації, Волинської, Закарпатської, Полтавської, Тернопільської, Чернігівської та Київської обласних організацій.

За її словами, діяльність цих організацій також спровокувала розкол партії.

Прийнято рішення про проведення переобліку членів цих обласних організацій НУ.