У Брюсселі розпочався саміт Україна – Європейський Союз

Як передає кореспондент УНІАН, участь у саміті беруть Президент України Віктор Янукович, Президент Європейської Ради Герман Ван Ромпей та Президент Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу.

Основними темами зібрання стануть питання щодо реалізації Україною реформ, необхідних для підписання у цьому році Угоди про асоціацію з ЄС, співпраця в енергетичній сфері, а також – міжнародні питання, в тому числі – врегулювання придністровського конфлікту, відносини з Мінськом та Москвою.

В рамках саміту сторони планують підписати сьомий спільний звіт стосовно виконання Меморандуму про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі, меморандум про взаєморозуміння та кредитну угоду про надання Києву макрофінансової допомоги у 610 млн євро, а також адміністративну домовленість про неформальний діалог з питань бізнес-клімату.

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Як повідомляв УНІАН, Рада закордонних справ ЄС у своїх висновках від 10 грудня 2012 року наголосила на можливості підписання Угоди про асоціацію з Україною до запланованого на листопад Вільнюського саміту “Східного партнерства”, якщо Україна досягне прогресу в питаннях удосконалення виборчого законодавства, вирішення проблеми вибіркового правосуддя, а також продовженні реформ, розпочатих в рамках Порядку денного асоціації.