Марш проти політрепресій завершився мітингом на Майдані

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”, на сходах до монументу Незалежності було створено імпровізовану сцену, з якої до зібрання звернулися політики.

Перед учасниками маршу виступили голова політради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Олександр Турчинов, лідер парламентської фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, народні депутати від опозиції Микола Томенко, Юрій Одарченко, В’ячеслав Кириленко, Андрій Іллєнко.

Учасники мітингу прийняли резолюцію, у якій звернулися до Президента Європейської комісії Жозе Мануеля Баррозу та до представників країн-учасниць саміту «Україна-ЄС» із закликом підтримати Україну у її прагненні до асоційованого членства у Європейському Союзі та спрямувати зусилля на визволення колишніх прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

Як передає кореспондент УНІАН, текст резолюції озвучив керівник столичного осередку ВО "Батьківщина", народний депутат Юрій Одарченко.

"У нас є представники у Брюсселі, які сьогодні після підтримки вами цієї резолюції передадуть її безпосередньо на саміт", - сказав він, звертаючись до присутніх на заході.

За словами Ю.Одарченка, у резолюції сказано, що український народ повністю підтримує курс на європейську інтеграцію та готовність боротись за європейську перспективу України. Разом із тим, як ідеться у документі, українська влада висловлює лише декларативні наміри виконати запропоновані Європейським Союзом вимоги та навмисно створює перешкоди для підписання Угоди про асоціацію із ЄС.

Ю.Одарченко зазначив, що учасники акції звертаються до Ж.Баррозу та представників країн-учасниць саміту із проханням виступити з підтримкою реформ, необхідних для продовження в Україні поглибленого курсу на євроінтеграцію.

Також прихильники опозиції просять ЄС продовжити моніторинг виконання Україною рекомендацій Ради Європи, Європейського парламенту, Венеціанської Комісії та Спостережної комісії ОБСЄ і дати чітку оцінку діям української влади стосовно «політв'язнів Юрія Луценка та Юлії Тимошенко».

Крім того, опозиція закликає представників ЄС ввести персональні санкції проти українських урядовців та представників судової влади, які мали причетність "до фальсифікації судового процесу над Ю.Тимошенко".

За словами Ю.Одарченка, дану резолюції підтримали одноголосно усі учасники акції.

За даними О.Турчинова, у заході взяли участь близько 10 тисяч осіб.

Мітинг завершився політичним перфомансом на тему євроінтеграції та Державним гімном України.

Як повідомляв УНІАН, у марші «Кияни проти політичних репресій!» взяли участь більш як 4 тисячі осіб.