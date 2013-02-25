Янукович не проти, щоб Кокс і Кваснєвський приїжджали ще

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній з Президентом Європейської Ради Германом Ван Ромпеєм та Президентом Європейської Комісії Жозе Мануелем Баррозу прес-конференції у Брюсселі.

"Я підтвердив свою підтримку щодо її подальшої роботи", - сказав В.Янукович.

Як повідомляв УНІАН, у спільній заяві за підсумками 16-го саміту Україна-ЄС, узгодженій сьогодні у Брюсселі, лідери України та ЄС висловили підтримку Моніторинговій місії Європарламенту під керівництвом П.Кокса та А.Кваснєвського та наголосили на важливості верховенства права.

Довідка УНІАН. у травні 2012 року Президент Європарламенту Мартіном Шульц та прем’єр-міністр України Микола Азаров домовилися про створення спеціальної Моніторингової місії Європарламенту під керівництвом П.Кокса та А.Кваснєвського зі спостереження за розглядом справ проти екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

Місія Європарламенту працює з червня 2012 року.