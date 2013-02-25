Вимогу Луценка заарештувати Кузьміна направили в інший суд

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ призначив до розгляду у Києво-Святошинському суді Київської області скаргу екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка на відмову Генеральної прокуратури відкрити кримінальне провадження щодо першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна, слідчого Сергія Войченка та суддів Печерського й Апеляційного судів Києва, які винесли рішення про його затримання та арешт.

Про це повідомив журналістам адвокат Ю.Луценка Ігор Фомін.

За його словами, таким чином суд задовільнив заяву захисту Ю.Луценка щодо зміни підсудності у розгляді скарги.

Водночас, сказав І.Фомін, суд відмовив у проханні розглядати скаргу у складі колегії із трьох суддів.

Також І.Фомін зазначив, що йому невідомо, коли скаргу Ю.Луценка буде призначено до розгляду.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня 2012 року захист Ю.Луценка направив на ім’я генерального прокурора заяву екс-міністра про притягнення до кримінальної відповідальності Р.Кузьміна і С.Войченка за ухвалення ними постанови про затримання й арешт Ю.Луценка 26 грудня 2010 року.

Ю.Луценко також вимагав притягнути до кримінальної відповідальності суддів Печерського райсуду Києва та Апеляційного суду столиці - Марії-Маргарити Пилаєвої, Олександра Беця, Анатолія Кузьміна, Валерія Лашевича, Вікторії Горкавої та Сергія Вовка.

Пізніше Ю.Луценко звернувся до слідчого судді Печерського райсуду Києва із заявою про відкриття за умов нового процесуального законодавства кримінального провадження стосовно прокурорів та суддів, які ухвалювали незаконні рішення про його арешт у 2010 році. Ю.Луценко звернувся до суду у зв'язку з рішенням Генпрокуратури щодо його аналогічної заяви, зареєстрованої 28 грудня 2012 року.

Тоді заяву про кримінальні правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, проте вже 4 січня кримінальне провадження стосовно прокурорів та суддів було закрито "за відсутністю в діях працівників Генеральної прокуратури, суддів складу кримінальних правопорушень".

Екс-міністр у своїй скарзі слідчому судді наголошує, що кримінальне провадження за його заявою було закрито без проведення досудового розслідування та без надання належної юридичної оцінки судових рішень всупереч рішенню Європейського суду з прав людини від 3 липня 2012 року, яке визнано Україною.

20 лютого Печерський райсуд Києва відклав до 5 березня розгляд скарги Ю.Луценка.