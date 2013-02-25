Тюремники кажуть, що Луценко відмовився від обстеження в лікарні МОЗ

Засуджений екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко відмовився від рекомендованого лікарями клініки «Оберіг» обстеження.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

Відомство нагадує, що після виписки з київської клініки «Оберіг» лікарі цього закладу рекомендували Ю.Луценку амбулаторне лікування в умовах пенітенціарної установи.

Після завершення амбулаторного лікування медики рекомендували Ю.Луценку пройти контрольне амбулаторне обстеження (про це йдеться у виписці засудженого з лікарні).

Саме тому, сьогодні, після завершення рекомендованого амбулаторного лікування, засудженому Ю.Луценку лікарями було запропоновано провести комісійно-інструментальне обстеження в одному із закладів МОЗ України за участі медика клініки «Оберіг».

«Від проведення запропонованого обстеження засуджений відмовився. Цю відмову було заактовано у встановленому порядку лікарями в присутності співробітників Менської виправної колонії (№91)», - сказано у повідомленні ДПтС.

Довідка УНІАН. 23 січня Ю.Луценка прооперували у столичній клініці «Оберіг». Через тиждень після операції лікарі дали дозвіл на переведення Ю.Луценка назад до колонії.

11 лютого Ю.Луценко висловив сподівання, що 25 лютого його доставлять до Києва у приватну клініку «Оберіг» для подальшого обстеження та лікування.

За словами Ю.Луценка, його “стан здоров’я не такий хороший, як хочуть друзі, але й не такий поганий, як хотілося ворогам”.

Він зауважив, що у нього є підозри на внутрішню кровотечу після зробленої нещодавно операції, однак йому відмовляють у можливості обстеження.