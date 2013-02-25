Прокуратура думає, чи екстрадувати екс-прем’єра Таджикистану

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, до ГПУ від Генпрокуратури Таджикистану документи надійшли 18 лютого. 21 лютого копію запиту про видачу А.Абдулладжанова було направлено до прокуратури Київської області для проведення екстрадиційної перевірки і вирішення питання щодо можливого звернення до суду з клопотанням про застосування до нього екстрадиційного арешту.

У прес-службі звернули увагу на те, що екстрадиційний арешт до екс-прем'єра Таджикистану поки не застосовувався.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого в аеропорту «Бориспіль» було затримано А.Абдулладжанова, якого компетентні органи Таджикистану оголосили у міжнародний розшук. Затримання відбулося, коли А.Абдулладжанов прибув в України зі США.

7 лютого Бориспільський міськрайонний суд Київської області ухвалив рішення про застосування до екс-прем'єр-міністра Таджикистану запобіжного заходу у вигляді тимчасового арешту на 40 діб – до отримання від Таджикистану запиту про його видачу.

А.Абдулладжанов був опонентом Президента Таджикистану Емомалі Рахмона на виборах 1994 року. На батьківщині А.Абдулладжанова звинувачують у замаху на Е.Рахмона в 1996 році і в причетності до заколоту під керівництвом полковника Махмуда Худойбердиєва в Согдійській області в 1998 році. За даними Інтерполу, А.Абдулладжанов перебував у розшуку як особа, що причетна до організованих транснаціональних злочинних груп і тероризму.

Упродовж останнього десятиліття А.Абдулладжанов проживав у США. У своєму останньому інтерв'ю радіо «Свобода» він стверджував, що насправді виграв президентські вибори в 1994 році, а Е.Рахмон незаконно оголосив себе переможцем.

7 лютого адвокат Андрій Федур заявив, що А.Абдулладжанов має статус політичного біженця в США, тому не може бути виданий Україною правоохоронним органам Таджикистану, відповідно до міжнародних норм.