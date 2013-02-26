Язєв: РФ цікавить участь в управлінні українською ГТС або передача її Газпрому

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ сказав президент Російського газового товариства Валерій Язєв.

«Я думаю, що «Газпром» не погодиться на тристоронній консорціум. Не на користь Росії така мішанина при управлінні ГТС, і це ні до чого доброго не приведе. Нас цікавить пряма участь «Газпрому» в управлінні українською трубою або передача її «Газпрому», - сказав В.Язєв. При цьому він наголосив, що висловлює власну думку.

За його словами, у разі передачі ГТС російській стороні Україна одержуватиме відповідну орендну плату.

При цьому йому важко відповісти, про який порядок цифр може йтися.

«Це питання підрахунків, це вже цифри», - сказав він.

Він переконаний, що російську сторону можуть влаштувати різні домовленості з Україною, без участі ЄС.

Водночас В.Язєв відзначив, що в умовах будівництва і наявності обхідних газопроводів – «Південний потік» і «Північний потік» - «Газпром» цікавлять в першу чергу підземні сховища газу в Західній Україні.

«Вже зараз у нас немає транзитних ризиків. Ми їх вже зняли. Цінність ГТС - в її підземних сховищах газу, а не в самих трубах», - сказав В.Язєв.

При цьому він запевнив, що якщо ГТС буде здана в оренду «Газпрому», то російська компанія її модернізуватиме і підтримуватиме в робочому стані.

«Для «Газпрому» є сенс лише в довгостроковій оренді, оскільки капіталоємність з підтримки працездатності дуже велика», - сказав В.Язєв.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що єврокомісар з енергетичних питань Гунтер Еттінгер запропонував українській стороні розглянути питання створення газотранспортного консорціуму на тристоронній основі.

При цьому Е.Ставицький пообіцяв, що будь-які домовленості щодо української газотранспортної системи не будуть підкилимовими - до цього процесу будуть залучені фахівці, а про результати будуть проінформовані засоби масової інформації.

Президент України Віктор Янукович 22 лютого під час спілкування з громадянами в рамках телепроекту «Діалог з країною» заявив, що Україна веде переговори з Росією не про продаж газотранспортної системи, а про передачу її в оренду, особливо наголосивши на тому, що ці переговори перебувають на фінальній стадії.

За словами Президента, під час переговорів порушується питання не про продаж ГТС, а її оренду, що дозволить ефективніше її використовувати і безболісно прокачувати необхідні обсяги газу.

Нагадаємо, Україна веде з Росією тривалі переговори про зниження ціни на газ, яку вважає несправедливою. Москва в обмін добивається контролю над українською ГТС. Сторони не виключають створення консорціуму з управління ГТС, але його формат поки що не визначений. Україна раніше наполягала на тристоронній моделі – за участю ЄС.

У грудні 2012 року посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов заявив, що Україна і Росія можуть вести переговори лише про двосторонній консорціум з управління газотранспортною системою України. При цьому він відзначив, що, крім консорціуму, може розглядатися варіант спільного підприємства. Причому процес створення консорціуму чи СП дозволить знизити ціну на газ для України і забезпечити завантаження ГТС.

Газотранспортна система України є другою в Європі та однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відведень - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій становить 1449.