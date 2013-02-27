Майже 50% українців хочуть обирати ВР за відкритими партійними списками (опитування)

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата Миколи Томенка (фракція “Батьківщина”), про це свідчать дані дослідження «Українського демократичного кола».

49,3% респондентів, за цими даними, вважають, що вибори до Верховної Ради України треба проводити за партійними списками (з них 2,3% - за закритими партійними списками, 47% - за відкритими партійними списками). На думку третини опитаних (32,4%), парламентські вибори треба проводити за нині чинною змішаною системою, коли половина депутатів обирається за партійними списками і половина депутатів в одномандатних виборчих округах.

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За словами М.Томенка, «сьогодні все більше людей вважають, що мажоритарна система для України є непотрібною, змішана система є неефективною так само, як і закриті партійні списки, а натомість, все більше людей підтримує ідею відкритих партійних списків».

«Незважаючи на те, що ми частково вийшли з парламентської кризи, тема можливих парламентських виборів все одно буде залишатися актуальною. Саме тому вже треба активно працювати над підготовкою виборчих правил до наступних парламентських виборів. Для мене цілком очевидно, що ці вибори повинні проводитися за схемою відкритих партійних списків», - сказав М.Томенко.

«Українське демократичне коло» проводило опитування впродовж 8–14 лютого. Вибіркова сукупність репрезентує доросле населення України й охоплює всі регіони України. Методом стандартизованого інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання опитано 1200 респондентів віком від 18 років. Статистична похибка вибірки без урахування дизайн-ефекту з імовірністю 0,95 не перевищує 2,9%.