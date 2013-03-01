Через прес-конференцію Януковича люди не могли потрапити на роботу без перепусток

Як передає кореспондент УНІАН, на розі Хрещатика і вулиці Трьохсвятительської правоохоронці пропускають людей за огородження лише за журналістськими перепустками та за документами, які засвідчують, що людина працює в одній із двох будівель, що потрапили у зону міліцейського оточення.

При цьому безпосередньо поблизу Українського дому розташувалися близько 100 прихильників Партії регіонів. Міліція відмовляється пояснювати, на яких підставах вони пропустили прибічників однієї політичної сили. Мітингувальники відмовчуються, а один сказав, що вони прийшли ще до 8-ї години ранку.

Разом з тим, працівники ресторану “Мафія”, які працюють з 6-ї ранку, поскаржилися, що не могли потрапити на роботу без перепусток.

Нагадаємо, активісти “Батьківщини” сьогодні проводять пікет неподалік від Українського дому. Вони стоять від готелю «Дніпро» до стадіону «Динамо» з партійними прапорами.