Вілкул: за останні роки кількість недобудов скоротилася на 10%

У нараді взяли участь Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Темник, голова Ради Міністрів АР Крим Анатолій Могильов, голова Севастопольської міськдержадміністрації Володимир Яцуба, заступники голів облдержадміністрацій, до компетенції яких віднесена будівельна галузь.

Питання довгобудів не вирішувалося десятиліттями. Системна робота в цьому напрямку почалася в 2010 році. «Була розпочата інвентаризація недобудов і цілеспрямована робота по завершенню їх будівництва. І вже є позитивний результат. За 2011-2012 роки було добудовано і введено в експлуатацію 1800 об'єктів незавершеного будівництва, що на 10% зменшило кількість недобудов», – сказав Олександр Вілкул.

За словами глави Мінрегіону Геннадія Темника, проблема довгобудів залишається однією з найскладніших в будівельній галузі. «Зараз по кожному об'єкту необхідно приймати рішення або по завершенню його будівництва, або перепрофілюванню», – сказав він.

Олександр Вілкул поставив завдання не допустити збільшення довгобудів, ввести в кожному регіоні систему ефективного планування, жорстко контролювати використання коштів по об'єктах, які будуються.

При розподілі державних коштів на об'єкти комунальної та державної власності, пріоритетними є об'єкти з високим ступенем будівельної готовності.