Опозиція поскаржилася Євросоюзу на захист персональних даних в Україні

Представники двох комітетів Верховної Ради надіслали відкритий лист голові представництва ЄС в Україні Яну Томбінскому щодо ситуації з захистом персональних даних в Україні.

Лист підписали голова комітету з питань євроінтеграції Григорій Немиря та перший заступник голови комітету з питань прав людини Андрій Шевченко, - повідомляє "Українська правда".

"Забезпечення належного захисту персональних даних передбачено Порядком денним асоціації Україна-ЄС, Планом дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України та проектом Угоди про асоціацію між ЄС і Україною. Водночас практичні кроки України у цьому напрямку створюють значні ризики порушення основоположних прав та свобод людини", - йдеться у листі.

Депутати, зокрема, наполягають на термінових змінах до закону "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", який, за їх словами, був ухвалений наприкінці каденції попереднього складу парламенту під приводом виконанням вимог ЄС для виконання Плану з візової лібералізації.

На думку авторів листа, закон надає надмірні повноваження органам влади, сприяє корупції, а утворення Єдиного демографічного реєстру порушує право людини на невтручання в її особисте життя і може призвести до тотального контролю держави над українцями.

"Українська влада використовує європейську риторику для прикриття неадекватних і недемократичних кроків. Тому ми просимо наших європейських партнерів відмежуватися від сумнівних новацій, ініційованих урядом", - пояснює Шевченко.

Автори листа також нагадують, що в Україні досі немає "незалежного органу державного нагляду у сфері захисту персональних даних", і звертають увагу на "неузгодженість законодавства про захист персональних даних із законом про доступ до публічної інформації".

Захист персональних даних – як складова Плану дій з візової реалізації - фігурує у переліку умов, названих Європейським Союзом для підписання Угоди про асоціацію з Україною.