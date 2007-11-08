Регіонали думають, що Вітренко тепер служить ”незабутній” Тимошенко

Кандидат у народні депутати від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО відкидає звинувачення в тому, що його політична сила намагається підкупити кандидатів у депутати від Блоку Юлії Тимошенко та блоку "Наша Україна - Народна самооборона".

Про це повідомляє прес-служба Партії регіонів.

В.КОЛЕСНІЧЕНКО спростовує заяву лідера Прогресивної соціалістичної партії Наталії ВІТРЕНКО про те, що ПР витратила колосальні кошти для того, щоб перешкодити створенню коаліції БЮТ – НУ-НС.

"Я думаю, що просто Наталія Михайлівна, уже як людина у віці, втомилася й намагається привернути до себе увагу. Нехай краще подивиться на те, хто її фінансував у цій виборчій кампанії", - сказав він. При цьому представник Партії регіонів зазначив, що перш ніж висувати будь-які звинувачення, необхідно надавати факти.

Також В.КОЛЕСНІЧЕНКО сказав, що питання про політичну корупцію найчастіше є одним з інструментів боротьби БЮТ проти своїх опонентів. У зв`язку з цим він підкреслив, що жодне обвинувачення з боку БЮТ не було підтверджене. При цьому кандидат у депутати вважає, що коріння заяви Н.ВІТРЕНКО можна шукати саме в БЮТ.

"За аналогією я можу припустити, що вона (ВІТРЕНКО) одержала завдання від незабутньої Юлії ТИМОШЕНКО, щоб подібні дурниці поширювати по Україні", - сказав В.КОЛЕСНІЧЕНКО.

Як повідомлялося, Ю.ТИМОШЕНКО неодноразово звинувачувала Партію регіонів у спробах підкупити кандидатів у депутати, обраних за списком її блоку. Зокрема, 7 листопада Ю.ТИМОШЕНКО заявила: «Я хочу Партію регіонів розчарувати - вони не знайдуть таких депутатів в демократичному секторі – ні в нашій команді, ні в команді НУ-НС».

Лідер БЮТ зазначила, що, за її інформацією, вже зверталися до 56 депутатів із БЮТ з пропозиціями не входити до демократичної коаліції, але жоден із тих депутатів не погодився на таку пропозицію.