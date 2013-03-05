Опозиціонери у ВР читають газети і сидять в Інтернеті

Представники опозиційних фракцій Верховної Ради продовжують блокувати президію та трибуну парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати з фракції «Батьківщина», які перебувають у президії, читають газети та повідомлення в Інтернеті.

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В цей час депутати з фракції ВО ”Свобода” сидять на своїх робочих місцях та проводять наради. Консультації з представниками “УДАРу” проводить лідер фракції Віталій Кличко.

Загалом у сесійній залі ВР перебуває невелика кількість народних депутатів.