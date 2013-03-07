Уряд пропонує посилити особисту безпеку суддів

Відповідний проект, який розробляло Міністерство юстиції, підтриманий на засіданні уряду, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

За словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, урядовий законопроект спрямований на посилення державного захисту суддів та їхніх близьких родичів. Крім того, планується усунути суперечності у законах «Про судоустрій і статус суддів» та «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів».

З цією метою Кабмін пропонує внести зміни до законів «Про судоустрій і статус суддів», «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», «Про оперативно-розшукову діяльність» та Кримінального кодексу України.

Так, у Законі «Про судоустрій і статус суддів» пропонується розширити перелік осіб, стосовно яких можуть бути застосовані спеціальні заходи захисту, а саме - крім суддів до цієї категорії належатимуть близькі родичі та члени сім’ї.

Також законопроектом пропонується встановити заборону на розголошення відомостей про суддю органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями, особами, яким ці відомості стали відомі у процесі службової діяльності.

Судді надається право на забезпечення мобільними пристроями сповіщення про небезпеку, а також на обладнання житла протипожежною та охоронною сигналізацією за рахунок коштів державного бюджету.

Пропонується також розширити повноваження судових розпорядників щодо забезпечення громадського порядку у суді, в тому числі шляхом застосування спеціальних засобів, що використовуються при охороні громадського порядку.

У Законі «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» пропонується замінити поняття «працівник суду» на поняття «суддя, працівник апарату суду».

Передбачається, що ухвалення указаних законодавчих змін дозволить підвищити рівень забезпечення особистої безпеки суддів у зв’язку із здійсненням ними правосуддя.