Євродепутат: через переслідування Власенка зірветься асоціація з ЄС

Про це заявила євродепутат Ребекка Хармс в інтерв'ю 5 каналу, яке вийшло в ефір у середу.

"У випадку зловживання судовою владою ми можемо прийти до того, що ухвалимо особливі заходи проти членів українського уряду: заборона в'їзду, наприклад. Такі заходи ми вже знаємо, маємо досвід з іншими країнами, де було зловживання політичною владою у боротьбі з політичними опонентами", - сказала вона.

"Для нас як для європейців Україна – наш східний сусід – не лише найбільший, а й найважливіший на Сході... Після розпаду Радянського Союзу, після того, як сталася революція 2004 року ми мали всі ознаки того, що Україна розвивається набагато швидше і йде у бік демократичного стану, на відміну від інших країн, - Росії, Білорусії…", - цитує Українська правда.

"Отже ми маємо знайти адекватні заходи на те, щоб допомогти українським громадянам, які бажають демократичного устрою", - додала вона.

Окрім того, Хармс зазначила: "Якщо Власенко потрапить за ґрати, я не бачу жодних шансів на те, що буде підписана угода про асоціацію з ЄС".