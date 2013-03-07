Тюремники: Тимошенко відмовилась від етапу і відеоконференції
Ю. Тимошенко знову відмовилася бути етапованою для участі у засіданні суду в м. Києві.
Про це повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України.
"Поведінка та позиція засудженої щодо її вивезення взагалі не змінилися. Зокрема, вчора ввечері її вкотре було ознайомлено із повідомленням про виклик до суду", - йдеться у повідомленні.
Тимошенко, за словами тюремників, не надала конкретної відповіді щодо готовності бути етапованою.
"Враховуючи таку позицію Ю. Тимошенко, їй знову було запропоновано взяти участь у судовому засідання шляхом відеоконференції", - повідомляє прес-служба, додаючи, що Тимошенко від цієї пропозиції відмовилась.
Тюремники наголошують, що транспорт та конвой були вчасно готові для здійснення етапування.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 березня, Печерський райсуд Києва має допитати народного депутата Олександру Кужель як свідка у справі про вбивство у 1996 році депутата і бізнесмена Євгена Щербаня.