Тюремники: Тимошенко відмовилась від етапу і відеоконференції

Про це повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України.

"Поведінка та позиція засудженої щодо її вивезення взагалі не змінилися. Зокрема, вчора ввечері її вкотре було ознайомлено із повідомленням про виклик до суду", - йдеться у повідомленні.

Тимошенко, за словами тюремників, не надала конкретної відповіді щодо готовності бути етапованою.

"Враховуючи таку позицію Ю. Тимошенко, їй знову було запропоновано взяти участь у судовому засідання шляхом відеоконференції", - повідомляє прес-служба, додаючи, що Тимошенко від цієї пропозиції відмовилась.

Тюремники наголошують, що транспорт та конвой були вчасно готові для здійснення етапування.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 березня, Печерський райсуд Києва має допитати народного депутата Олександру Кужель як свідка у справі про вбивство у 1996 році депутата і бізнесмена Євгена Щербаня.