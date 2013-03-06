Яценюк погрожує суддям «списками Тимошенко, Луценка та інших»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у приміщенні ВАСУ.

А.Яценюк вкотре заявив, що у разі ухвалення Колегією ВАСУ рішення про дострокове позбавлення народного депутата Сергія Власенка депутатського мандату, що опозиція вважає незаконним, представники опозиційних сил звернуться з позовом до Європейського суду з прав людини.

А.Яценюк впевнений, що ЄСПЛ своїм рішенням відновить С.Власенка на посаді. При цьому А.Яценюк заявив, що судді, які ухвалюють, на його думку, заздалегідь неправомірні рішення, обов’язково понесуть відповідальність.

«Є Список Магнітського, але з’являться ще й списки Тимошенко, Луценка та інших», - заявив А.Яценюк.

Він сказав, що судді мають це усвідомлювати.

“За все у цьому житті треба платити”, - додав А.Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, голова ВР Володимир Рибак вніс до ВАСУ подання щодо можливості позбавлення С.Власенка депутатського мандата у зв’язку з тим, що він незаконно суміщає депутатську діяльність із адвокатською. В опозиції цей позов називають незаконним і заявляють про фальсифікацію рішення Регламентного комітету ВР, на підставі якого В.Рибак вніс подання до суду.

Сьогодні, 6 березня, ВАСУ має винести рішення з цього питання.

5 березня Європейський Союз висловив стурбованість через переслідування захисника екс-прем’єра Юлії Тимошенко, народного депутата С.Власенка.

6 березня Державний департамент США також висловив стурбованість у зв’язку зі спробами позбавити С.Власенка депутатських повноважень.

Держдепартамент у своїй заяві відзначає, що зусилля з позбавлення С.Власенка його місця в парламенті, «як видається, є політично мотивованими через його зв'язки з Тимошенко».

Держдепартамент також згадав, що у лютому суд визнав недійсними повноваження народних депутатів Павла Балоги та Олександра Домбровського.

США закликали українську владу «шанувати волю українських виборців, висловлену в жовтні 2012 року на парламентських виборах», і закінчити «політично мотивоване переслідування лідерів опозиції та виконувати міжнародні зобов’язання щодо верховенства закону та демократії».