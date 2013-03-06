Янукович - про блокування ВР: опозиція має добру мету, але не ті підходи

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Каневі Черкаської області.

“Безумовно, такого не повинно бути в роботі парламенту, і я вже неодноразово висловлював свою точку зору, що будь-які суперечності треба виносити за межі зали засідань. Тобто, парламент повинен працювати, а політичний процес переговорів, з’ясування стосунків він повинен бути за межами цього залу”, - сказав В.Янукович.

При цьому він додав, що мета, яка сьогодні стоїть перед тими, хто блокує трибуну, щоб парламент працював в межах Конституції і межах правового поля, є доброю, але цієї мети не можна досягти такими підходами як блокування роботи парламенту.

За словами В.Януковича, всі мають добре розуміти, що держава знаходиться в складній ситуації, у світі вирує криза, тому парламент має сконцентрувати свою увагу на ухваленні законів, які б мінімізували вплив цієї кризи і сприяли розвитку економіки.

“Врешті-решт, ми вживаємо заходи, які б захищали наших людей від кризи, тобто вирішення соціальних проблем, ми вже запізнюємось з деякими законами, і я вже закликаю парламент: достатньо вже, і так вже витратили багато часу, треба працювати, без робочого парламенту країна буде втрачати, втрачати буде кожна людина”, - сказав Президент.

При цьому В.Янукович зауважив, що сьогодні, по суті, країні вже завдається шкода.

«Тому, якщо ми кажемо, що ми йдемо і прагнемо до інтеграції в Європу, то скажіть будь ласка, в якій європейській країні так працює парламент? У жодній”, - сказав Президент.

Він закликав народних депутатів повертатись до роботи і приймати необхідні для країни рішення.

Як повідомляв УНІАН, голова ВР Володимир Рибак вніс до ВАСУ подання щодо можливості позбавлення Сергія Власенка депутатського мандата у зв’язку з тим, що він незаконно суміщає депутатську діяльність із адвокатською. В опозиції цей позов називають незаконним і заявляють про фальсифікацію рішення Регламентного комітету ВР, на підставі якого В.Рибак вніс подання до суду. Через це з 5 березня фракції опозиції заблокували трибуну і президію ВР.

Сьогодні, 6 березня, ВАСУ має винести рішення з цього питання.

5 березня Європейський Союз висловив стурбованість через переслідування захисника екс-прем’єра Юлії Тимошенко, народного депутата С.Власенка.

6 березня Державний департамент США також висловив стурбованість у зв’язку зі спробами позбавити С.Власенка депутатських повноважень.

Держдепартамент також згадав, що у лютому суд визнав недійсними повноваження народних депутатів Павла Балоги та Олександра Домбровського.

США закликали українську владу «шанувати волю українських виборців, висловлену в жовтні 2012 року на парламентських виборах», і закінчити «політично мотивоване переслідування лідерів опозиції та виконувати міжнародні зобов’язання щодо верховенства закону та демократії».