У Лавриновича пропонують узаконити кийки і сльозогінний газ у судах
10:19, 07 березня 2013Політика
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Кабмін пропонує дозволити судовим розпорядникам застосовувати в судах спецзасоби.
Мін’юст просить узаконити застосування спецзасобів у судах
Про це йдеться у відповідному проекті, який розробило Міністерство юстиції, повідомляє прес-служба Мінюсту.
«Пропонується розширити повноваження судових розпорядників щодо забезпечення громадського порядку у суді, в тому числі шляхом застосування спеціальних засобів, що використовуються при охороні громадського порядку», – цитує повідомлення Тиждень.ua.
Як відомо, до найпоширеніших спецзаходів, які застосовують для охорони громадського порядку представники правоохоронних відомств є гумові кийки та сльозогінний газ.
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