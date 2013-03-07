У Лавриновича пропонують узаконити кийки і сльозогінний газ у судах

Про це йдеться у відповідному проекті, який розробило Міністерство юстиції, повідомляє прес-служба Мінюсту.

«Пропонується розширити повноваження судових розпорядників щодо забезпечення громадського порядку у суді, в тому числі шляхом застосування спеціальних засобів, що використовуються при охороні громадського порядку», – цитує повідомлення Тиждень.ua.

Як відомо, до найпоширеніших спецзаходів, які застосовують для охорони громадського порядку представники правоохоронних відомств є гумові кийки та сльозогінний газ.