Суд не задовольнив позов УДАРу до Рибака

Окружний адміністративний суд Києва відмовився задовольнити позов політичної партії «УДАР» та інших позивачів до голови Верховної Ради Володимира Рибака щодо його неправомірних дій та бездіяльності під час голосування народних депутатів за звільнення і призначення голови Нацбанку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії "УДАР Віталія Кличка", відповідне рішення суду оприлюднене сьогодні.

Як зазначив представник «УДАРу» у суді Віталій Плукар, своє рішення суд мотивував тим, що, проаналізувавши низку положень Регламенту ВР та Конституції, суд дійшов висновку: головуючий на засіданні Верховної Ради не повинен здійснювати контроль за дотриманням народними депутатами вимог Регламенту та Основного Закону щодо персонального голосування.

«Така думка суду, на наше переконання, є хибною та неправомірною, оскільки нормами Регламенту передбачено, що головуючий на пленарному засіданні здійснює контроль за дотриманням Регламенту народними депутатами», - сказав В.Плукар.

Представник «УДАРу» повідомив, що партія оскаржуватиме відповідне рішення Окружного адмінсуду столиці в апеляційній інстанції. «Рішення суду є черговим підтвердженням того, що в Україні закони не діють, а суспільні відносини регулюються не нормами права, а нормами «телефонного права», - зазначив В.Плукар.

Як повідомляв УНІАН, партія “УДАР” позивалася до голови Верховної Ради В.Рибака і вимагала від суду визнати протиправними його дії під час голосування за відставку Сергія Арбузова з посади голови НБУ і призначення Ігоря Соркіна на цю посаду. Позовну заяву подав 22 січня в Окружний адміністративний суд столиці лідер партії Віталій Кличко.

Він наполягає, що спікер не забезпечив виконання норм Конституції під час голосування у парламенті, коли деякі депутати голосували за своїх колег.

Своєю чергою В.Рибак заявляв, що діяв відповідно до Регламенту ВР під час голосування в парламенті за відставку С.Арбузова з посади голови НБУ й призначення на цю посаду І.Соркіна.