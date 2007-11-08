Ющенко підписав указ про будівництво доступного житла

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні підписав Указ №1077/2007 «Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні і покращення забезпечення громадян житлом».

Текст Указу розміщено на офіційному сайті Президента України.

Згідно з документом, права громадян, які можуть придбати житло, з невисоким рівнем доходів реалізовуватимуться через надання їм одноразової цільової державної допомоги для першого внеску на будівництво доступного житла, визначення забудовника житла відбуватиметься виключно на конкурсній основі; земельні ділянки будуть безкоштовно надані в користування забудовника для будівництва. Указом передбачені: відмова від відрахувань на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури населеного пункту; будівництво забудовником житла, яке матиме невисоку вартість; своєчасне підведення інженерних мереж до земельної ділянки власниками цих мереж.

Президент доручив Кабінету Міністрів передбачити в Держбюджеті-2009 витрати на будівництво доступного житла в обсязі не менше 0,5% ВВП, розробити в 6-місячний термін для розгляду Верховною Радою (ВР) законопроект про будівництво доступного житла.

При цьому Кабмін повинен в тримісячний термін після ухвалення закону про будівництво доступного житла забезпечити розробку і упровадження еталонів проектів будинків і енергозберігаючих технологій будівництва.

З метою подальшого розвитку іпотечного ринку в Україні, Кабміну доручено розробити і внести до 1 січня 2008 року на розгляд ВР законопроект про внесення змін в закон «Про іпотечні облігації», в якому необхідно передбачити зниження витрат, пов`язаних з оформленням переходу прав власності на житло і отриманням кредитів на придбання житла.

У тримісячний термін уряд повинен розглянути питання про збільшення статутного капіталу Державної іпотечної установи.

У шестимісячний термін Кабміну доручено розробити законопроекти, в яких необхідно передбачити скорочення термінів і спрощення процедур видачі дозвільної документації у сфері містобудування, припинити безкоштовне надання житла громадянам з високим рівнем доходів.

Президент також доручив уряду забезпечити створення Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно і їх обмежень.

В.ЮЩЕНКО рекомендував органам місцевого самоврядування публікувати в ЗМІ і Інтернеті не рідше одного разу в півроку списки громадян, які стоять в черзі на отримання житла, перелік об`єктів будівництва і кількість квартир, які планується надати таким громадянам.

Президент рекомендував Національному банку розглянути питання доцільності рефінансування комерційних банків під заставу іпотечних облігацій.