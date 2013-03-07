У ПАРЄ думають, що Власенко поплатився мандатом, бо захищає Тимошенко

Співдоповідачі моніторингового комітету по Україні в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Майліс Репс (Естонія) і Марієтта де Пубракс-Лундін (Швеція), разом з доповідачем з питання "Збереження політичної та кримінальної відповідальності окремих", Пітером Омтзігтом (Нідерланди) висловили свою глибоке занепокоєння і розчарування з приводу скасування депутатського мандата народного депутата від ВО "Батьківщина" Сергія Власенка.

Про це йдеться у спільній заяві ПАРЄ, переданій УНІАН.

"Це наводить на думку, що пан Власенко був покараний за те, що є політичним союзником і юридичним радником ув'язненого колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко", - йдеться у заяві трьох доповідачів.

Окрім того, у документі наголошується на тому, що С.Власенко був позбавлений можливості бути присутнім на сесії Парламентської Асамблеї в Страсбурзі в січні цього року на сумнівних підставах, які є неприйнятними "і це тільки додає підстав до нашої заклопотаності".

"Ми можемо тільки погодитися з Кетрін Ештон і Штефан Фюле, які заявили вчора, що виборці, а не суд, повинні прийняти рішення про склад парламенту, за винятком короткого періоду, передбаченого законом для судового розгляду можливих порушень виборів, які тут непричетні", - йдеться в заяві.

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Як повідомляв УНІАН, 6 березня Вищий адміністративний суд України достроково припинив повноваження народного депутата від “Батьківщини”, захисника екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко С.Власенка.

Суд ухвалив таке рішення за позовом голови Верховної Ради Володимира Рибака. Голова ВР звернувся до суду, оскільки С.Власенко одночасно з повноваженнями народного депутата займався адвокатською діяльністю.

Водночас, в опозиції заявляють про фальсифікацію рішення Регламентного комітету ВР, на підставі якого В.Рибак зробив подання до ВАСУ.