Рада Європи вимагає пояснень від української влади щодо Власенка

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради Європи.

"Я вважаю, це дуже незвично, що депутат, який обирається народом, може бути виключений з парламенту в короткі терміни і без вчинення тяжкого злочину", - зазначив Т.Ягланд.

"Я попросив українську владу надати пояснення щодо цих дій, які можуть вплинути на основоположний принцип демократії, суверенітету народу обирати своїх депутатів", - сказав Генеральний секретар Ради Європи.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня Вищий адміністративний суд України достроково припинив повноваження народного депутата від “Батьківщини”, захисника екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко С.Власенка.

Суд ухвалив таке рішення за позовом голови Верховної Ради Володимира Рибака. Голова ВР звернувся до суду, оскільки С.Власенко одночасно з повноваженнями народного депутата займався адвокатською діяльністю.

Водночас, в опозиції заявляють про фальсифікацію рішення Регламентного комітету ВР, на підставі якого В.Рибак зробив подання до ВАСУ.