«Свобода» просить Попова заборонити завтрашній марш секс-меншин у Києві

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумської обласної організації ВО "Свобода".

У зверненні йдеться: "Вважаємо даний захід в частині проведення маршу представників нетрадиційної сексуальної орієнтації таким, що не відповідає суспільній моралі та порушує норми чинного законодавства України".

У повідомленні вказано, що «сім'я – інститут, що творить культуру певного суспільства і впливає на неї. Це, без перебільшення, першооснова будь-якого суспільства. Сім'я є простором, на якому відбувається формування і відтворення поколінь, виховання дітей. В Україні завжди високо цінували сімейні цінності, жінку та материнство».

На думку авторів звернення, проведення маршу центром Києва спільноти геїв, лесбійок, бісексуалів та трансгендерів порушує цінності сім'ї як основи суспільства, сприяє пропагуванню нетрадиційної сексуальної орієнтації.

"Просимо заборонити 8 березня 2013 року в місті Києві захід "Феміністичний-лесбійський марш "Досить прикривати нерівність традиціями!" в частині проведення маршу представників нетрадиційної сексуальної орієнтації та розміщення відповідної інформації, яка їх пропагує", - йдеться у зверненні до О.Попова.