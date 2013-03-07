Азаров дорікнув борцям із пам'ятниками

Про це він заявив у ході спілкування з користувачами Facebook.

"Воювати треба не з пам'ятниками, а з нашою технологічною відсталістю. Треба не шукати конфлікти в суспільстві, а сприяти консолідації суспільства. Тому всі ті, хто цим займаються, - це деструктивні сили. Пора б нарешті усвідомити це, особливо тим, хто підтримує своїм голосуванням на виборах такі політичні сили. Виборцям варто запитати своїх депутатів, що корисного вони зробили за той час, коли вони прийшли до парламенту", - підкреслив М.Азаров.

Він зазначив, що його дуже турбує, що парламент 4 місяці не працює.

"У такій складній обстановці, в якій ми перебуваємо, нам необхідний працюючий парламент, а не незліченні деструктивні заклики блокувати його роботу. Але поки наші люди не усвідомлять це і продовжуватимуть підтримувати ці політичні сили, то я повинен заявити прямо - чекати поліпшення життя досить важко, оскільки багато що залежить від рішень парламенту", - підкреслив глава уряду.