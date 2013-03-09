Ківалов став членом Венеціанської комісії від України

Як повідомили «Коментарям» у прес-службі Ківалова, голова Комітету з юридичних питань та прав людини ПАРЄ Крістофер Чоуп, який також брав участь у засіданні комісії, відзначив, що участь політиків у роботі Венеціанської комісії є своєрідним «трендом» роботи Комісії.

«Бути членом Венеціанської комісії від своєї держави, від України - місія не тільки почесна, але й відповідальна. Адже саме тут, у Венеції, розглядаються найважливіші питання і проблеми для держав-членів Ради Європи, серед яких знаходиться і Україна», - заявив сам Ківалов.