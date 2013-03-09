Ківалов став членом Венеціанської комісії від України
11:21, 09 березня 2013Політика
715 0
Народний депутат від Партії регіонів Сергій Ківалов сьогодні був представлений президентом Венеціанської комісії Джанні Букіккіо як новопризначений член Венеціанської комісії від України.
Ківалов сьогодні був представлений президентом Венеціанської комісії
Як повідомили «Коментарям» у прес-службі Ківалова, голова Комітету з юридичних питань та прав людини ПАРЄ Крістофер Чоуп, який також брав участь у засіданні комісії, відзначив, що участь політиків у роботі Венеціанської комісії є своєрідним «трендом» роботи Комісії.
«Бути членом Венеціанської комісії від своєї держави, від України - місія не тільки почесна, але й відповідальна. Адже саме тут, у Венеції, розглядаються найважливіші питання і проблеми для держав-членів Ради Європи, серед яких знаходиться і Україна», - заявив сам Ківалов.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter