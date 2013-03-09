У Хмельницькому біля пам’ятника Шевченку «свободівці» спалили прапор ПР
17:44, 09 березня 2013Політика
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Сьогодні у Хмельницькому біля пам’ятника Тарасу Шевченку активісти обласної організації ВО “Свобода” спалили прапор Партії регіонів на знак протесту проти політики діючої влади.
“Свобода” спалила прапор Партії регіонів на знак протесту
Про це кореспонденту УНІАН телефоном повідомив народний депутат від ВО Свобода”, і керівник облорганізації партії Ігор Сабій.
Він уточнив, що акт спалення провели перед офіційними заходами влади із вшатування пам’яті Т.Шевченка.
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І.Сабій зауважив, що кілька правоохоронців намагалися завадити спаленню прапора Партії регіонів.
“Своєю акцією ми намагалися продемонструвати ставлення українців до влади Партії регіонів”, - наголосив І.Сабій.
За його словами, на офіційних урочистостях біля пам’ятника не були присутні перші особи області, а лише їхні заступники.
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