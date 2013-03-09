У Хмельницькому біля пам’ятника Шевченку «свободівці» спалили прапор ПР

Про це кореспонденту УНІАН телефоном повідомив народний депутат від ВО Свобода”, і керівник облорганізації партії Ігор Сабій.

Він уточнив, що акт спалення провели перед офіційними заходами влади із вшатування пам’яті Т.Шевченка.

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І.Сабій зауважив, що кілька правоохоронців намагалися завадити спаленню прапора Партії регіонів.

“Своєю акцією ми намагалися продемонструвати ставлення українців до влади Партії регіонів”, - наголосив І.Сабій.

За його словами, на офіційних урочистостях біля пам’ятника не були присутні перші особи області, а лише їхні заступники.