У Тернополі влада покладала квіти Шевченку під посиленою охороною міліції

Як передає кореспондент УНІАН, поруч із пам’ятником розташувалися автозаки та автобуси із правоохоронцями.

Участь у покладанні квітів взяли голова облдержадміністрації Валентин Хоптян, в.о. голови обласної ради Сергій Тарашевський, керівники структурних підрозділів ОДА та обласних установ.

Представники традиційних християнських церков відслужили панахиду за упокій душі Т.Шевченка.

«Сьогоднішній день є не лише даниною світлій пам’яті Кобзаря, але й доброю нагодою ще і ще раз звернутися до його творчості, в якій закодовані послання майбутнім поколінням. «Свою Україну любіть!», – з цими словами Тарас звертається до усіх нас, застерігаючи від безпам’ятства та закликаючи до єдності. У своїй «Молитві» до Господа він просить: «Єдиномисліє подай і братолюбіє пошли!», – зазначив під час виступу В.Хоптян.

У цьому заході, разом із представниками ЗМІ та правоохоронцями у цивільному одязі, взяли участь близько 20-30 осіб.

Пізніше, о 12.00, біля пам’ятника розпочалося всеобласне віче, яке організували представники ВО «Свобода». Його учасники засудили дії влади із блокування роботи тервиборчкому, через що вже два роки не можуть приступити до виконання своїх обов’язків 19 депутатів облради.

Як повідомляв УНІАН, через блокування роботи ТВК на Тернопільщині загострилося протистояння між представниками ВО «Свободи» та керівництвом ОДА. «Свободівці» намагаються блокувати усі вагомі заходи за участю голови ОДА, а 4 березня народний депутат від ВО «Свобода» Михайло Головко розбив до крові обличчя заступнику голови ОДА Петру Гочу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.