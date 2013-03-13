Янукович вирішив посилити деякі акценти у Посланні до парламенту

Під головуванням Президента України Віктора Януковича відбулося засідання робочої групи із завершення підготовки щорічного Послання Президента до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище країни.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

«Під час обговорення проекту документа глава держави запропонував посилити у Посланні акцент на забезпеченні гідних відповідей України на виклики сучасного світу у складний період глобальної невизначеності, збереження та прискорення поступу модернізаційних реформ, досягнення їх гуманістичної спрямованості», - повідомив глава Адміністрації Президента України Сергій Льовочкін.

С.Льовочкін зазначив, що під час засідання Президент зробив низку зауважень, спрямованих на визначення конкретних завдань щодо активізації економічного розвитку, впровадження нових соціальних ініціатив, реалізації потенціалу головування України в ОБСЄ. Після врахування цих змін, що відбудеться найближчим часом, щорічне Послання Президента буде представлено Верховній Раді.