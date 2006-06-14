Мороз відмовився від посади спікера

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ заявив, що СПУ готова відмовитись від посади голови Верховної Ради України, але за умови пропорційного розподілу посад, в тому числі посади генерального прокурора України та посад в місцевих органах влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ заявив сьогодні, виступаючи на засіданні парламенту.

«Ми згодні зняти цю претензію (на посаду спікера ВР - УНІАН), але за умови, що весь розподіл посад буде відбуватися за пропорційним принципом, починаючи від голів райдержадміністрацій до міністрів», - сказав лідер СПУ.

Він зауважив, що за інших умов Соцпартія залишає за собою право вільного вибору.

О.МОРОЗ також додав, що якщо СПУ отримає відповідь на цю пропозицію, то вона готова продовжувати переговори про створення Коаліції демократичних сил.

За його словами, зараз різні політичні сили по різному пояснюють ситуацію, що склалася з формування коаліції, зокрема, «Наша Україна» в усьому покладає провину на СПУ. О.МОРОЗ нагадав, що очолювана ним партія з самого початку вела послідовну лінію створення коаліції і пропонувала підписати коаліційну угоду ще 26 березня, але, за словами О.МОРОЗА, “ті хто нас сьогодні критикує, тоді відмовились”.

Лідер СПУ також зауважив, що його партія ніколи не погодиться на повернення «кучмівської системи влади», коли партія, що мала 6% рейтингу, повністю контролювала країну.

Як повідомляв УНІАН, БЮТ, "Наша Україна" і СПУ 10 червня призупинили переговори про створення коаліції. За словами керівника інформаційного департаменту "Нашої України" Тетяни МОКРІДІ, переговори зі створення коаліції між БЮТ, "Нашою Україною" і Соцпартією призупинені через категоричну позицію соціалістів щодо посади спікера.

Водночас 13 червня лідер блоку «Наша Україна», прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ заявив, що “Наша Україна” готова розпочати переговори про створення коаліції спочатку. Він зазначив, що відтепер “Наша Україна” шукатиме вихід з ситуації, можливо, за рахунок розширення коаліції. При цьому, коментуючи можливість створення “коаліції чотирьох” – за участю Партії Регіонів – лідер блоку назвав “найкращим для України”.