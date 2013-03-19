Азаров побоюється, що «російські потоки» позбавлять Україну серйозного козиря

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі із заступником Державного секретаря США Венді Шерман.

«В результаті, Україна позбавиться свого серйозного козиря. Колосальна ГТС, якою володіє Україна, залишиться практично невикористаною», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що потужність української ГТС дозволяє перекачувати до половини споживаного Європейським Союзом газу.

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Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі й однією з найбільших у світі. Загальна довжина газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів – 22,2 тис. км і газопроводів-відведень – 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.

«Північний потік» (Nord Stream) - новий маршрут експорту російського газу до Європи в обхід України. Газопровід проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район Виборга) до узбережжя Німеччини (район Грайфсвальда). Довжина газопроводу становить 1224 км.

8 жовтня 2012 року, через 30 місяців після старту будівництва, газопровід «Північний потік» почав поставки газу по двох гілках.

Після виходу на проектну потужність обох ниток продуктивність «Північного потоку» становитиме 55 млрд куб. м газу на рік.

Крім того, з метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект із будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної та Центральної Європи – «Південний потік» в обхід території України. Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією та Австрією було підписано міжурядові угоди.

Передбачається, що перші поставки газу почнуться в 2015 році. У 2016 році планується поставити 15,75 млрд куб. м газу, в 2017 - 31,5 млрд куб. м, у 2018 – 47,25 млрд куб. м, і в 2019 році газопровід вийде на проектну потужність – 63 млрд куб. м.

7 грудня 2012 року Президент Росії Володимир Путін особисто дав старт початку будівництва морської частини газопроводу «Південний потік» в обхід території України.