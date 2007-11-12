Рудьковського відірвали від баварського пива

Міністр транспорту та зв’язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ очолив координаційний штаб, створений з метою запобігання і своєчасного реагування при виникненні аварійних подій у районі акваторії Чорного та Азовського морів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінтрансзв`язку України.

Згідно з повідомленням, М.РУДЬКОВСЬКИЙ був змушений перервати робочу поїздку до Мюнхена, де планував узяти участь у Центральноєвропейсько-американській конференції з питань інфраструктури аеропортів (12-13 листопада).

Координаційний штаб, очолюваний міністром, забезпечує тісну взаємодію та оперативне інформування МНС, Держприкордонслужби, місцевої влади Криму. Штаб також здійснює координацію дій з аварійно-рятувальними службами Російської Федерації.

Координаційний штаб розпочав свою роботу о 6.00 11 листопада і працюватиме до моменту врегулювання ситуації з суднами у Чорному та Азовському морях.