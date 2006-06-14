У наметовому таборі пікетувальників Старокримського полігону (фото)

Пікетники кажуть, що збираються стояти, поки не вивезуть американський вантаж з порту Феодосії.

5 червня заступник начальника Генштабу Збройних Сил України віце-адмірал Ігор КНЯЗЬ в інтерв’ю газеті “Народна армія”, повідомив, що біля Феодосії, буде створено спеціалізований миротворчий центр для підготовки морської піхоти.

І.КНЯЗЬ, зокрема, повідомив: “Ми вирішили створити біля Феодосії спеціалізований миротворчий центр для підготовки морської піхоти. Всі підстави для цього є. Адже поруч - десантний полігон “Опук”, аеродром “Кіровське”.

Він також повідомив, що збройні сили США готові допомогти в його облаштуванні – їх внесок в інфраструктуру становить, приблизно, 350 тис. доларів. Віце-адмірал при цьому нагадав, що американські військові свого часу допомогли Збройним Силам України в облаштуванні Яворівського загальновійськового полігону. “Нині - це кращий навчальний центр у Збройних Силах України, де є все необхідне для проведення навчань. Навряд чи, без Яворова ми підготували б бригаду в Ірак. Так само і з Широколанівським полігоном, де також відбулося чимало навчань. Тобто створення Старокримського миротворчого центру - це черговий крок у піднятті боєготовності наших Збройних Сил”.