Ющенко хоче змінити правила гри на дорозі

Ющенко планує підписати указ, спрямований на підвищення безпеки дорожнього руху

Київ. 12 листопада. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує підписати указ, спрямований на підвищення безпеки дорожнього руху.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на міжвідомчій нараді щодо стану справ у сфері безпеки дорожнього руху.

В.ЮЩЕНКО запропонував в ході наради висловити пропозиції, покликані підвищити безпеку руху. Він підкреслив, що необхідно змінити правила гри, які дадуть змогу підвищити безпеку руху. Зокрема він повторив свою тезу щодо необхідності посилення відповідальності за порушення дорожніх правил, зауваживши, що штрафи в Україні одні з найменших не лише на пострадянському просторі, а й у світі. Він зазначив, що в Україні в середньому штраф становить до 40 євро, тоді як в Росії 360 євро, а в Польщі - 1400 євро.

«З такою нормою відповідальності ми справимось з таким злом?», - запитав Президент.

Також В.ЮЩЕНКО наголосив на необхідності вироблення нової політики реєстрації транспорту, в тому числі і того, що приходить із-за кордону. Також, за словами глави держави, необхідно підвищити освітній рівень громадян щодо етики поведінки на дорогах, а також знання правил ще з шкільного віку. Важливим питанням, за словами глави держави, є також кроки з подолання хабарництва в МВС та ДАІ.