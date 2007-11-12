Ющенко вважає, що в ДАІ працюють нездари і непрофесіонали

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає Міністерство внутрішніх справ дати персональну оцінку керівництву Державтоінспекції як центру так областей, на найближчий колегії МВС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на міжвідомчій нараді щодо стану справ у сфері безпеки дорожнього руху в Україні.

«Я сподіваюсь, що за підсумками сьогоднішньої наради в найближчий час відбудеться колегія МВС, на якій ви самі зробите оцінку роботи» керівництва Державтоінспекції, а також персональну оцінку кожному керівнику ДАІ в області, сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що існуючі проблеми багато в чому стали можливими через те, що високі посадові особи не виконують свої функції. За словами Президента, це стосується, в першу чергу, керівництва МВС і ДАІ та інших структур, які належать до цієї сфери. «Нам потрібно змінити частину людей, які, як показує час, не здатні виконувати свої обов’язки», - сказав він.

Гострою проблемою, на думку Президента, залишається і проблема хабарництва, через яку рівень довіри до ДАІ у населення дуже низький. «Доки ми не знайдемо достойного міліціонера, не поставимо його на цю ділянку роботи, доки ми не подолаємо цю ганьбу – корупцію, хабарництво, нам не впоратися з цим завданням», - сказав Президент, додавши, що необхідно шукати нових людей, які зможуть виправити ситуацію. Він навів статистику, за якою в цьому році на дорогах загинуло понад 7 тис. людей, а за 5 років - 35 тисяч. «Це оцінка вашої роботи, ви працюєте бездарно і не професійно», - наголосив В.ЮЩЕНКО. Наводячи статистику по кожній області, В.ЮЩЕНКО звернувся до керівників областей з вимагою дати пояснення. Це стосувалось питань фальсифікації показників, невиконання рішень судів тощо. В.ЮЩЕНКО дав керівникам обласних ДАІ 7 днів для того, щоб вони виправили існуючі проблеми і передали відповідні звіти в.о. міністра внутрішніх справ.