Тимошенко: комуністи і регіонали завели ситуацію в пат

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО звинувачує Партію регіонів та Комуністисту партію у навмисному затягуванні прийняття рішень під час засідань підготовчої групи з проведення першої сесії Верховної Ради шостого скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер БЮТ заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що сьогодні під час засідання підготовчої групи був кворум, але жодного рішення так і не було прийнято. Зокрема, за словами лідера БЮТ, першим питанням, яке розглядалося - це обрання керівництва підготовчої групи. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, від БЮТ та НУ-НС на посаду керівника підготовчої групи висувалася кандидатура Романа ЗВАРИЧА, а від Партії регіонів і КПУ – кандидатура Адама МАРТИНЮКА.

Вона зазначила, що під час голосування голоси членів підготовчої групи розділилися порівну 15 на 15.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, як компроміс була висунута кандидатура представника Блоку Литвина Ігоря ШАРОВА, однак пізніше він сам зняв свою кандидатуру.

Зважаючи на безрезультативне голосування, БЮТ запропонував перейти до розгляду іншого питання – визначення дати відкриття першої сесії ВР.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що БЮТ та НУ-НС пропонували відкрити першу сесію ВР 20 або 21 листопада.

В той же час, за її словами, Партія регіонів та КПУ заявили, що не будуть голосувати по інших питаннях, поки не буде призначений керівник підготовчої групи. «Таким чином, через розподіл портфелів Партія регіонів та КПУ завели ситуацію в пат», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Вона зазначила, що робиться це з тим, аби «і далі тягнути з визначенням дати початку роботи ВР».

Ю.ТИМОШЕНКО також зазначила, що у зв’язку з безрезультативністю роботи підготовчої групи її засідання відбудеться, завтра, о 15.00.