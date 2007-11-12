Богатирьова має надію на вечірні консультації

Член робочої групи з підготовки першої сесії Верховної Ради України 6-го скликання Раїса БОГАТИРЬОВА вважає, що до завтра можуть бути знайдені компромісні варіанти не тільки щодо керівництва підготовчої групи, а й інших питань порядку денного. Про це вона сказала сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, сьогодні будуть проведені консультації між політичними силами, зокрема, такі консультації відбудуться з блоком “Наша Україна – Народна самооборона”, Блоком Литвина і з КПУ. Водночас, вона зазначила, що завтра Партія регіонів пропонуватиме «знову поставити на голосування кандидатуру Адама МАРТИНЮКА на голову підготовчої депутатської групи».

Р.БОГАТИРЬОВА вважає, що це є “найбільш підготовлений депутат, який багато років на стику політичних криз завжди веде робочі наради і групи, має досвід знаходити прийнятні рішення, не заполітизовувати роботу підготовчої групи, а привести її у відповідність до регламенту”.

Водночас, Р.БОГАТИРЬОВА не виключила можливості, що будуть запропоновані інші компромісні кандидатури.

Відповідаючи на запитання журналістів, наскільки можливо, що не буде досягнуто домовленостей, і перше засідання ВР відбудеться 26 листопада без підготовчої роботи групи, Р.БОГАТИРЬОВА зазначила: «такого кризового сценарію, думаю, не буде».

Втім вона не виключила того, що коли «протилежна сторона не йтиме на певні поступки», то можливий і такий варіант.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, «ми не розглядаємо сценарії, які побудовані на абсолютному загостренні політичному ще до початку роботи ВР 6-го скликання».