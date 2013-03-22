Янукович та Коморовський дивляться матч Україна-Польща

Янукович та Коморовський переглядають футбольний матч національних збірних України та Польщі.

Президент України Віктор Янукович та Президент Республіки Польща Броніслав Коморовський переглядають відбірковий матч до чемпіонату світу з футболу 2014 року між національними збірними командами України та Польщі. Про це повідомляє прес-служба Президента України Віктора Януковича.

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