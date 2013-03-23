Соратники Тимошенко просять Інтерпол думати, коли надходять заявки з України

Як повідомили УНІАН в ВО “Батьківщина”, «репресії» проти конкурента Тетяни Засухи по 94-му округу на парламентських виборах 2012 року Віктор Романюка є наочним прикладом того, що влада розпочала превентивну «зачистку» на п’яти виборчих округах, де перемогли представники опозиції, але де вони всупереч вимогам законодавства так і не були оголошені переможцями виборів.

«Ми також переконані, що італійське правосуддя врахує всі політичні обставини арешту Віктора Романюка та при вирішенні його справи ухвалить справедливе рішення», - зазнається в повідомленні.

В «Батьківщині» нагадують, що «через аналогічні дії українських правоохоронців» за межі України був змушений виїхати за кордон переможець по 132 виборчому округу Аркадій Корнацький.

«Слідом за позбавленням мандата народного депутата Сергія Власенка, арешт Віктора Романюка, оголошеного українською владою у міжнародній розшук на підставі сфальшованих обвинувачень, є яскравим свідченням того, що Віктор Янукович не збирається виконувати умови ЄС щодо негайного припинення політично мотивованого переслідування та застосування вибіркового правосуддя, що є однією з головних умов підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, В. Романюк, який переховується в Європі від переслідування, був заарештований 21 березня 2013 року в Італії о 4-й годині ранку за поданням українських правоохоронців. На нього заведено кілька кримінальних справ.