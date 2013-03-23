Немиря: Партія регіонів блокує парламентську співпрацю з ЄС

Про це він сказав в коментарі УНІАН, коментуючи інформацію про скасування засідання цього Комітету, яке мало відбутися 3-5 квітня. (УНІАН: 21 березня Європарламент офіційно повідомив українській стороні про скасування засідання Комітету парламентського співробітництва (КПС) Україна–ЄС, запланованого на 3–5 квітня. Винуватцем відміни стала українська сторона - Верховна Рада не сформувала свою половину персонального складу КПС. Партія регіонів заблокувала формування цього органу, з’ясувавши, що не отримує в ньому більшості голосів, повідомляв «Коммерсант Украина». Спроби знайти вихід з кризи 20–21 березня завершились провалом.)

Зокрема, Г.Немиря зазначив, що відбулися консультації між лідерами фракцій Партії регіонів, “Батьківщина”, “УДАР”, за участю голови Верховної Ради України Володимира Рибака та за його участю як голови профільного комітету щодо пошуків шляхів виходу із ситуації.

Він зазначив, що 10 січня 2013 року Комітет ВР з питань європейської інтеграції розглянув питання щодо формування делегації України до Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС і ухвалив рішення про кількісні квоти та щодо персонального складу від усіх фракцій, крім фракції ПР.

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“Єдина фракція, яка на той момент не подала своїх кандидатур, була фракція Партії регіонів”, - зазначив він.

В той же час він додав, що члени Комітету ВР, які представляють фракцію Партії регіонів, підтримали рішення щодо кількісного складу, але потім фракція ПР повідомила, що “вони претендують на більше місць, ніж це вирішено за існуючою методологією і про що проголосував Комітет ВР, і це створило конфліктну ситуацію”.

Г.Немиря повідомив, що під час сьогоднішніх консультацій досягнуто домовленості, що оскільки засідання КПС, яке планувалося на квітень, не буде, «з огляду на нестворення української делегації», то домовлено «на першому пленарному тижні у квітні це питання вирішити».

За словами Г.Немирі, «орієнтовна дата, робоча дата для проведення спільного засідання Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС зараз є початок червня».