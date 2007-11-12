Кінах агітує за зону вільної торгівлі Україна-ЄС

Міністр економіки України Анатолій КІНАХ переконаний, що новий базовий Договір між Україною та Європейським Союзом розширить перспективи співробітництва та відкриє нові горизонти співпраці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.КІНАХА, на засіданні Української частини Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС, серед інших питань, обговорювалося питання підготовки нового базового Договору між Україною та ЄС, у зв’язку із закінченням дії Угоди «Про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами».

Ця Угода була підписана ще у 1994 році, у 1998 році вона набула чинності, терміном на 10 років із автоматичним продовженням на наступний рік. Таким чином, зважаючи на термін дії Угоди, який може закінчитися наступного року, а також положення деяких статей, які виконані українською стороною, розробляється новий базовий Договір між Україною та ЄС.

Переговори щодо укладання нового базового договору між Україною та ЄС (на заміну Угоди про партнерство та співробітництво) розпочалися у березні поточного року.

Міністр економіки України переконаний що, новий базовий Договір між Україною та ЄС розширить перспективи співробітництва та відкриє нові горизонти співпраці.

Так, однією з інтегрованих складових нового базового договору, вважає А.КІНАХ, має бути положення про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, переговори щодо якої офіційно розпочнуться після вступу нашої держави до СОТ.

«Створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС сприятиме зменшенню нетарифних обмежень у торгівлі товарами, створенню умов для заохочення інвестицій в українську економіку, а також спільному відкриттю ринків» - резюмував А.КІНАХ.