Президент не віддасть Морозу генпрокурора

Віктор ЮЩЕНКО вважає неприйнятним при розподілі квот на керівні пости в рамках коаліції враховувати посаду Президента України. Про це сьогодні заявила прес-секретар Президента України Ірина ГЕРАЩЕНКО на брифінгу в Секретаріаті Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, І.ГЕРАЩЕНКО зазначила, що, на думку Президента, переговори по створенню коаліції зайшли в безвихідь через порушення основоположних принципів її формування.

Вона уточнила, що такими основоположними принципами є, насамперед, те, що при розподілі посад політичні сили мають враховувати результати виборів.

При цьому В.ЮЩЕНКО заявив про неприйнятність при розподілі квот на керівні пости враховувати посаду Президента України, а також посад, призначення на які входить виключно в компетенцію Президента, сказала І.ГЕРАЩЕНКО.