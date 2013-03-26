Мазурчак запевняє, що Попов під час стихії «був на вулицях Києва», а не літав на футбол

Про це він заявив в ефірі 5 каналу.

"Голова КМДА вночі з п’ятниці на суботу був на вулицях міста Києва", - запевнив Мазурчак.

"Я не знаю, хто дивився футбол. Я можу вам показати, у мене є на телефоні дзвінок: в чотири години ранку мені дзвонив голова і питав, чому така ситуація", - зазначив він.

Говорячи про причини виникнення надзвичайної ситуації в столиці Мазурчак зазначив: "Ми отримали повідомлення від синоптиків в четвер про те, що буде погіршення погодних умов".

"В четвер ми отримали повідомлення, де було написано, що буде сніг, вітер; нема там такого, що раз на 100 років буде така велика негода, така надзвичайна ситуація, коли випаде більше місячної норми за одну добу. Таких попереджень синоптики не дають…", - додав він.

"Ми дали на сайті попередження для всіх водіїв: написав "Київавтодор" "прохання не виїжджати в Київ в п’ятницю", - заявив чиновник.

"В п’ятницю виїхали всі, як завжди автомобілісти, в дві години дня уже було (затори) 7 балів по "Яндексу", - нагадав він.

"Сніг почав падати серйозно уже з обіду. В 5 годин ми видали розпорядження комісії МНС, яку я очолюю, про заборону в'їзду в місто фур. Фури тільки у 8 годин були зупинені", - розказав він.

"Коли після зими виїхало в десять разів, мабуть, більше фур, ніж вони їхали зимою… Але багато з них було на лисій резині, вони заблокували нам практично місто. Це не тільки транзитні фури. В місті є близько 1000 фур технологічних, які набирають товар і привозять їх в магазини. Ось ці фури і стали головним блокуючим фактором", - пояснив Мазурчак.

Водночас виданя Delo.UA написало про те, що Попов в п'ятницю відлетів до Варшави дивитися матч Україна - Польща, а повернувся лише в суботу, тому першу нараду міського штабу з ліквідації стихії проводив Мазурчак.

Українська правда