Бережна передумала захищати Сех, якій дісталося у бійці

Про це повідомляє сайт І.Бережної.

«Кілька разів переглянула відео, де відображено бійку за участю Ірини Сех. Дуже вражена тим, що жінка, яка опинилася в епіцентрі бійки, не погребувала в ній брати участь. І страшно обурена цинічною заявою лідера «Свободи» Олега Тягнибока про побиття жінки. Побиття, якого не було. Я ухвалила рішення про відкликаня свого підпису під вчорашньою заявою МФО «Рівні можливості», - прокоментувала ситуацію І.Бережна.

Нагадаємо, вчора МФО "Рівні можливості" підготували спільну заяву, в якій висловили своє обурення щодо застосування фізичної сили проти народного депутата України І.Сех під час інциденту у ВР 19 березня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, підпис під заявою поставили співголови міжфракційного об'єднання «Рівні можливості» Ірина Геращенко, Олена Кондратюк, І.Бережна.

Довідка УНІАН. 19 березня у ВР відбулася бійка через українську мову. Зокрема, «свободівці» вимагали, щоб «регіонали» розмовляли виключно державною мовою. Водночас лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов обізвав депутатів від «Свободи» «неофашистами».

Під час бійки постраждала І.Сех із фракції "Свобода".

Лідер “Свободи” Олег Тягнибок заявив, що Регламентний комітет ВР повинен застосувати санкції до «регіоналів» через побиття І.Сех і образливі висловлювання на адресу депутатів.