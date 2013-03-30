Попова київський снігопад застав у Відні

Про це голова КМДА заявив в ефірі Шустер LIVE.

"У мене дійсно було відрядження. Ввечері я о 17 відлетів до Відня. Я провів там переговори з бізнес-кругами і нашим послом, який представляє Україну. Предмет переговорів – це наші дні Києва у Відні і деякі культурні програми, які ми тут плануємо робити. І о сьомій годині ранку я сів на літак, і був о десятій годині в Києві в суботу", - сказав Попов.

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"Розумієте, я не можу собі дозволити в робочий час витрачати на те, щоб вирішувати питання, які дійсно потрібно вирішувати за кордоном. Я це зробив тому, що очікував, що це вихідний день, розумієте? І саме цей час визначив заздалегідь. І те, що я відлітав о п’ятій годині, ще ситуація була зовсім інша, розумієте. Якби вона була дійсно така, яку ми всі очікували, все було б по-іншому, яку ми не очікували, все було б по-іншому", - додав Попов.

Українська правда