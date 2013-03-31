Чернівецька міліція звинуватила Яценюка у втручанні в діяльність правоохоронних органів

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Чернівецькій області, 30 березня на спецлінію 102 від А.Яценюка надійшло повідомлення про те, що під час зустрічі з виборцями у Чернівцях за ним здійснювалось зовнішнє спостереження.

Заява А.Яценюка зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Шевченківського райвідділу ГУ МВС України у Чернівецькій області. За результатами її розгляду буде прийнято рішення згідно з чинним законодавством.

На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група Шевченківського райвідділу, якою було встановлено, що справді у Чернівцях проводилися заходи працівниками УМВС у Чернівецькій області на службовому транспортному засобі.

У міліції заявляють, що «ці заходи не були пов’язані з діяльністю народних депутатів».

Крім того, встановлено, що працівників міліції у службовому автотранспорті заблокували невідомі особи на двох легкових автомобілях «Шкода» і «Тойота». Після цього ці особи викликали народних депутатів А.Яценюка та Геннадія Москаля. Депутати оглянули службовий автомобіль, у тому числі багажне відділення. Також народні депутати провели особистий обшук працівників міліції.

За даними обставинами зібрано матеріали, які зареєстровані в журналі єдиного обліку Шевченківського райвідділу, за фактом незаконного втручання в діяльність правоохоронних органів розпочато кримінальне провадження, яке введене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ст. 343 ч. 1 Кримінального кодексу України (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу). Слідство триває.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби ВО «Батьківщина», 30 березня у Чернівцях А.Яценюк помітив, що за ним ведеться спостереження. Повертаючись із запису програми на студії ТВА, А.Яценюк побачив два автомобіля, з яких вели за ним зовнішнє спостереження.

Він записав номер одного з автомобілів і зателефонував Г.Москалю, щоб перевірити номер. Як з`ясувалося, цей номер не стоїть на обліку. Разом із групою народних депутатів один автомобіль вдалося зупинити, другий автомобіль поїхав. А.Яценюк викликав міліцію і зробив заяву про вчинення кримінального правопорушення. Після приїзду міліції особи, які перебували в машині, вийшли. в них виявили засоби прихованого зв’язку в робочому режимі. У салоні правоохоронці виявили фотоапаратуру та засоби стаціонарного І переносного зв`язку з інвентарними номерами державної установи. Усі записи на фотоапаратурі були знищені до приїзду міліції. У багажнику автомобіля працівники міліції виявили три комплекти номерних знаків не з Чернівецького регіону, зауважили у прес-службі «Батьківщини».