У Чернівцях за Яценюком був «хвіст»: одну машину зупинили, інша - утекла (відео)

Повертаючись із запису програми на студії ТВА в Чернівцях, де сьогодні відбулася акція «Вставай, Україно!», Яценюк помітив дві машини, які вели за ним зовнішнє спостереження, повідомляє прес-служба.

Політик записав номер однієї з машин і зателефонував Геннадієві Москалю, щоб перевірити номер. Як з`ясувалося, цей номер не стоїть на обліку.

Разом із групою народних депутатів одне авто вдалося зупинити, другий автомобіль утік. Яценюк викликав міліцію і зробив заяву про вчинення кримінального правопорушення.

Після приїзду міліції особи, які перебували в машині, вийшли. У них виявили засоби прихованого зв’язку, які були в робочому режимі. В салоні машини правоохоронці виявили фотоапаратуру та засоби стаціонарного та переносного зв`язку з інвентарними номерами державної установи. Усі записи на фотоапаратурі були знищені до приїзду міліції.

У багажнику автомобіля працівники міліції виявили три комплекти номерних знаків не з чернівецького регіону. Ці номери, як з`ясувалося, в картотеках МВС не числяться.

За наявною у Батьківщини інформацією, автомобіль належить правоохоронним органам.