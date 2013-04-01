Рибак пропонує ВР узятися за вибори в Києві і недоторканність

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак пропонує на поточному пленарному тижні розглянути проект змін до Конституції в частині недоторканності народних депутатів та проект постанови про призначення дати виборів у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на Погоджувальній раді лідерів фракцій та голів парламентських комітетів.

Спікер зауважив, що Верховна Рада має затвердити цей порядок денний.

За його словами, також цього тижня пропонується розглянути президентський законопроект “Про внесення змін до статті 98 Конституції України (щодо повноважень Рахункової палати)” та законопроекти, які стосуються недоторканності народних депутатів та окремих посадових осіб.

В.Рибак також зазначив, що ці питання планується розглянути в четвер, 4 квітня.

За його словами, серед рекомендованих питань для розгляду цього тижні також питання про призначення виборів міського голови столиці та Київради.

“Якщо, звичайно, це питання буде належним чином підготовлено”, додав він.