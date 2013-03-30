В опозиції знають як домогтися виборів у Києві

Як йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби «Батьківщини», незабаром Верховна Рада буде розглядати питання про призначення виборів міського голови Києва та Київської міської ради.

«Янукович та Партія регіонів хочуть скасувати ці вибори, відібрати у нас право обирати собі владу та знищити місцеве самоврядування в столиці», - зазначають у опозиції.

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На переконання опозиціонерів, сьогодні кияни не мають законно обраного міського голови, тому що «у «регіоналів», які окупували всю Україну і нашу столицю, немає жодних, навіть примарних шансів протиснути у крісло міського голови свою людину».

«Їм не допоможуть ні масові фальсифікації, ні адмінресурс, ні куплена за награбовані в українців гроші гречка – киян не залякаєш і не купиш», - наголошується у повідомленні.

Крім того, опозиція зауважує, що нещодавній сніговий апокаліпсис, в якому опинився Київ, показав, що влада Партії регіонів та її «намісник, призначений Януковичем», кинули киян напризволяще.

«Нинішньому керівництву Києва просто наплювати на проблеми столиці і киян. Ця банда розглядає наше місто лише як ласий шматок землі, нерухомості та фінансових ресурсів, які можна безбожно «дерибанити» та безкарно розкрадати», - говорять в опозиції.

Вони нагадують, що за законом, вибори Київського міського голови і депутатів міської ради повинні відбутися не пізніше 2 червня 2013 року. «Після цієї дати Київрада не матиме жодного морального і конституційного права керувати нашим містом і розпоряджатися його долею», - наголошується у повідомленні.

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Також у опозиції переконані, що Партія регіонів та їхні «сателіти» не бажають голосувати за призначення київських виборів на 2 червня та хочуть перенести їх на 2015 рік. «Однак влада буде змушена піти на поступки, якщо під Верховну Раду прийдуть десятки тисяч киян з вимогою проведення виборів», - переконані вони.